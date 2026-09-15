Humour – Les Wriggles Village-Neuf
samedi 20 mars 2027 · Village-Neuf
Informations pratiques
Village-Neuf
Humour – Les Wriggles
20 Boulevard d’Alsace Village-Neuf Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2027-03-20 20:30:00
fin : 2027-03-20
Date(s) :
2027-03-20
Les Wriggles chantent des chansons d’humour, des chansons d’amour et des tranches de quête absolue. Ils racontent le monde comme ils le voient : ça fait rire… ou grincer des dents… ou pleurer.
Dans cette nouvelle tournée, les Wriggles célèbrent leur 30e anniversaire, avec des titres récents du quatuor comme « Aimé » poétiquement absurde, « Sboudibou » étonnamment électrique ou « Barbeuc Party » chaleureusement festif mais aussi des intemporels comme « Poupine et Thierry » ou « La Petite Olive ».
Une transmission poétiquement absurde qui traverse le temps.
Antoine Réjasse chant · guitare
Emmanuel Urbanet chant · guitare
Stéphane Gourdon chant
Fabien Marais chant
Sébastien Lalanne metteur en scène
Dès 8 ans · 1h45 sans entracte .
20 Boulevard d’Alsace Village-Neuf 68128 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 28 32 riverhin@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Humour – Les Wriggles Village-Neuf a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme du pays de Saint Louis – Huningue
À voir aussi à Village-Neuf (Haut-Rhin)
- Ouverture de saison culturelle RiveRhin Village-Neuf 15 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Visite de l’orgue symphonique Village-Neuf 20 septembre 2026
- Théâtre Les Pas Perdus Village-Neuf 26 septembre 2026
- Humour Thomas Wiesel Village-Neuf 2 octobre 2026
- Festi’Rose Village-Neuf 3 octobre 2026