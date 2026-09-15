Informations pratiques

Village-Neuf

Humour – Les Wriggles

20 Boulevard d’Alsace Village-Neuf Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2027-03-20 20:30:00

fin : 2027-03-20

Date(s) :

2027-03-20

Les Wriggles chantent des chansons d’humour, des chansons d’amour et des tranches de quête absolue. Ils racontent le monde comme ils le voient : ça fait rire… ou grincer des dents… ou pleurer.

Dans cette nouvelle tournée, les Wriggles célèbrent leur 30e anniversaire, avec des titres récents du quatuor comme « Aimé » poétiquement absurde, « Sboudibou » étonnamment électrique ou « Barbeuc Party » chaleureusement festif mais aussi des intemporels comme « Poupine et Thierry » ou « La Petite Olive ».

Une transmission poétiquement absurde qui traverse le temps.

Antoine Réjasse chant · guitare

Emmanuel Urbanet chant · guitare

Stéphane Gourdon chant

Fabien Marais chant

Sébastien Lalanne metteur en scène

Dès 8 ans · 1h45 sans entracte .

20 Boulevard d’Alsace Village-Neuf 68128 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 28 32 riverhin@orange.fr

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English :

L’événement Humour – Les Wriggles Village-Neuf a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme du pays de Saint Louis – Huningue