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Humour – Les Wriggles Village-Neuf

samedi 20 mars 2027 · Village-Neuf

Informations pratiques

Début
samedi 20 mars 2027
Fin
samedi 20 mars 2027
Heure de début
20:30:00
Adresse
20 Boulevard d'Alsace
Ville
68128 Village-Neuf
Département
Haut-Rhin
Tarif

Village-Neuf

Humour – Les Wriggles

20 Boulevard d’Alsace Village-Neuf Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2027-03-20 20:30:00
fin : 2027-03-20

Date(s) :
2027-03-20

Les Wriggles chantent des chansons d’humour, des chansons d’amour et des tranches de quête absolue. Ils racontent le monde comme ils le voient : ça fait rire… ou grincer des dents… ou pleurer.

Dans cette nouvelle tournée, les Wriggles célèbrent leur 30e anniversaire, avec des titres récents du quatuor comme « Aimé » poétiquement absurde, « Sboudibou » étonnamment électrique ou « Barbeuc Party » chaleureusement festif mais aussi des intemporels comme « Poupine et Thierry » ou « La Petite Olive ».

Une transmission poétiquement absurde qui traverse le temps.

Antoine Réjasse chant · guitare
Emmanuel Urbanet chant · guitare
Stéphane Gourdon chant
Fabien Marais chant

Sébastien Lalanne metteur en scène

Dès 8 ans · 1h45 sans entracte   .

20 Boulevard d’Alsace Village-Neuf 68128 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 28 32  riverhin@orange.fr

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English :

L’événement Humour – Les Wriggles Village-Neuf a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme du pays de Saint Louis – Huningue

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