Humour Madame Bovary en plus drôle et moins long Théâtre de l’Hôtel de Ville Le Havre
Théâtre de l’Hôtel de Ville Esplanade Jacques Tournant Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Début : 2025-12-18 14:30:00
fin : 2025-12-18
2025-12-18
Deux jeunes femmes décalées et très drôles reviennent sur l’un des plus grands romans de la littérature Madame Bovary , de Gustave Flaubert.
Leur objectif vous raconter Madame Bovary sans vous faire vivre la moindre seconde d’ennui. Mission acceptée ! Et il y en aura pour tout le monde…
Pour toi, qui à l’époque, as terriblement souffert à sa lecture. Pour toi, qui ne l’as pas lu, mais qui rêves de briller en société. Pour toi, qui doutes c’est Balzac ou Zola ? Pour toi, l’amoureux de Flaubert, qui tolères qu’on parle de lui avec humour. Après Mais t’as quel âge ?! et On dirait ton père , découvrez la nouvelle création de Camille Broquet et Marion Pouvreau. Un classique revisité résolument moderne et joyeux.
Réservation obligatoire .
Théâtre de l’Hôtel de Ville Esplanade Jacques Tournant Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 45 74
