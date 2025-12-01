Humour Madame Bovary en plus drôle et moins long Théâtre de l’Hôtel de Ville Le Havre

Humour Madame Bovary en plus drôle et moins long

Théâtre de l’Hôtel de Ville Esplanade Jacques Tournant Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-18 14:30:00

fin : 2025-12-18

Date(s) :

2025-12-18

Deux jeunes femmes décalées et très drôles reviennent sur l’un des plus grands romans de la littérature Madame Bovary , de Gustave Flaubert.

Leur objectif vous raconter Madame Bovary sans vous faire vivre la moindre seconde d’ennui. Mission acceptée ! Et il y en aura pour tout le monde…

Pour toi, qui à l’époque, as terriblement souffert à sa lecture. Pour toi, qui ne l’as pas lu, mais qui rêves de briller en société. Pour toi, qui doutes c’est Balzac ou Zola ? Pour toi, l’amoureux de Flaubert, qui tolères qu’on parle de lui avec humour. Après Mais t’as quel âge ?! et On dirait ton père , découvrez la nouvelle création de Camille Broquet et Marion Pouvreau. Un classique revisité résolument moderne et joyeux.

Réservation obligatoire .

Théâtre de l’Hôtel de Ville Esplanade Jacques Tournant Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 45 74

English : Humour Madame Bovary en plus drôle et moins long

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Humour Madame Bovary en plus drôle et moins long Le Havre a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie