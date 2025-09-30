Humour Manuel Pratt dans Hors-champs Comedy Palace Valence

Humour Manuel Pratt dans Hors-champs

Comedy Palace 12 rue Pasteur Valence Drôme

Tarif : 12 – 12 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:45:00

fin : 2026-04-25 20:45:00

Date(s) :

2026-04-25

Vous en avez assez des spectacles de Stands-upers, micros à la main débitant vannes sur vannes sur les problèmes de portables, de bébés qui ne dorment pas assez ou d’humour communautariste ?

.

Comedy Palace 12 rue Pasteur Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 70 21 83 contact@comedypalace.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Have you had enough of Stands-upers, microphones in hand, spouting joke after joke about cell phones, babies who don’t get enough sleep or communitarian humour?

L’événement Humour Manuel Pratt dans Hors-champs Valence a été mis à jour le 2025-09-30 par Valence Romans Tourisme