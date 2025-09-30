Humour Manuel Pratt dans Hors-champs Comedy Palace Valence
Humour Manuel Pratt dans Hors-champs Comedy Palace Valence samedi 25 avril 2026.
Humour Manuel Pratt dans Hors-champs
Comedy Palace 12 rue Pasteur Valence Drôme
Tarif : 12 – 12 – 17 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:45:00
fin : 2026-04-25 20:45:00
Date(s) :
2026-04-25
Vous en avez assez des spectacles de Stands-upers, micros à la main débitant vannes sur vannes sur les problèmes de portables, de bébés qui ne dorment pas assez ou d’humour communautariste ?
Comedy Palace 12 rue Pasteur Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 70 21 83 contact@comedypalace.fr
English :
Have you had enough of Stands-upers, microphones in hand, spouting joke after joke about cell phones, babies who don’t get enough sleep or communitarian humour?
