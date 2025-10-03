Humour Marc Tourneboeuf « L’impatient » Saint-Amand-Montrond

Humour Marc Tourneboeuf « L’impatient »

Rue des Orpailleurs Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : 20 – 20 – EUR

Début : Vendredi 2025-10-03 20:30:00

L’impatient ou le fol optimisme de ceux qui se mangent des murs

Marc est comédien, auteur, metteur en scène… et impatient !

Confronté aux écueils de la distraction constante, aux réseaux sociaux, à ses peurs, il travaille comme un acharné mais aimerait que les choses aillent plus vite. Et qu’arrive enfin la réussite ! La réussite, c’est d’aller d’échec en échec sans perdre l’enthousiasme disait Churchill et jusqu’ici, Marc réussit tous ses échecs avec beaucoup d’enthousiasme !

Castings, tournages, amours…

Entre prose et alexandrins, sans jamais se départir de son optimisme, l’Impatient vous embarque dans la vie d’un jeune comédien passionné de Paris à Avignon, de la

France à l’Asie, en passant par l’Australie…

Il est suivi par 300 000 followers sur les réseaux.

Tout public. 20 .

Rue des Orpailleurs Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 82 11 33

English :

« The impatient or the mad optimism of those who eat walls »

German :

« L’impatient ou le fol optimisme de ceux qui se mangent des murs » (Der Ungeduldige oder der verrückte Optimismus derer, die sich von Mauern ernähren)

Italiano :

« L’impaziente o il folle ottimismo di chi mangia i muri »

Espanol :

« L’impatient o el loco optimismo de los que se comen las paredes »

