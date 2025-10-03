Humour Marc Tourneboeuf « L’impatient » Saint-Amand-Montrond
Humour Marc Tourneboeuf « L’impatient » Saint-Amand-Montrond vendredi 3 octobre 2025.
Humour Marc Tourneboeuf « L’impatient »
Rue des Orpailleurs Saint-Amand-Montrond Cher
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-10-03 20:30:00
fin : 2025-10-03
Date(s) :
2025-10-03
L’impatient ou le fol optimisme de ceux qui se mangent des murs
Marc est comédien, auteur, metteur en scène… et impatient !
Confronté aux écueils de la distraction constante, aux réseaux sociaux, à ses peurs, il travaille comme un acharné mais aimerait que les choses aillent plus vite. Et qu’arrive enfin la réussite ! La réussite, c’est d’aller d’échec en échec sans perdre l’enthousiasme disait Churchill et jusqu’ici, Marc réussit tous ses échecs avec beaucoup d’enthousiasme !
Castings, tournages, amours…
Entre prose et alexandrins, sans jamais se départir de son optimisme, l’Impatient vous embarque dans la vie d’un jeune comédien passionné de Paris à Avignon, de la
France à l’Asie, en passant par l’Australie…
Il est suivi par 300 000 followers sur les réseaux.
Tout public. 20 .
Rue des Orpailleurs Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 82 11 33
English :
« The impatient or the mad optimism of those who eat walls »
German :
« L’impatient ou le fol optimisme de ceux qui se mangent des murs » (Der Ungeduldige oder der verrückte Optimismus derer, die sich von Mauern ernähren)
Italiano :
« L’impaziente o il folle ottimismo di chi mangia i muri »
Espanol :
« L’impatient o el loco optimismo de los que se comen las paredes »
L’événement Humour Marc Tourneboeuf « L’impatient » Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2025-09-20 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE