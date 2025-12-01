Humour Marc Tourneboeuf Espace Philippe Auguste Vernon
Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure
Début : 2026-03-14 20:30:00
fin : 2026-03-14
2026-03-14
Marc est comédien, auteur, metteur en scène… et impatient !
Confronté aux écueils de la distraction constante, aux réseaux sociaux, à ses peurs, il travaille comme un acharné mais aimerait que les choses aillent plus vite. Et qu’arrive enfin “la réussite” ! “La réussite, c’est d’aller d’échec en échec sans perdre l’enthousiasme” disait Churchill et jusqu’ici, Marc réussit tous ses échecs avec beaucoup d’enthousiasme !
Castings, tournages, amours …
Entre prose et alexandrins, sans jamais se départir de son optimisme, l’Impatient vous embarque dans la vie d’un jeune comédien passionné de Paris à Avignon, de la France à l’Asie, en passant par l’Australie… .
