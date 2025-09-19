Humour Marie S’Infiltre Culot Quai de la Réunion Le Havre

Humour Marie S'Infiltre Culot Quai de la Réunion Le Havre vendredi 19 septembre 2025.

Humour Marie S’Infiltre Culot

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-09-19 20:00:00

fin : 2025-09-19

2025-09-19

Culot le spectacle qui invite le spectateur à l’audace en s’émancipant du regard des autres pour n’avoir plus honte de rien. Un spectacle hybride qui mêle sketch et comédie musicale, impro et textes littéraires, et qui invite le public à sortir de sa zone de confort. Tout est permis dans cette parenthèse magique qui balaye la bien-pensance moralisatrice ! Bref, soyez dingues, fous, libres !

Marie S’Infiltre comédienne, auteure, chanteuse, danseuse et metteur-en-scène, s’est fait connaître en 2017 sur les réseaux sociaux grâce à ses vidéos satiriques, comiques et politiques sur la société française et l’actualité en général.

Ses vidéos ont été un tremplin pour dévoiler son culot et son talent. Son créneau est de révéler les contradictions et l’absurdité comique du quotidien. Marie va toujours droit au but et ose ce que personne n’ose.

Après de nombreuses dates à succès, la tournée Culotée de Marie S’Infiltre continue en 2025. Retrouvez Marie S’Infiltre en spectacle le 19 septembre 2025 au Carré des Docks Le Havre Normandie.

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 92 52 52

