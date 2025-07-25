Humour Marine Leonardi Mauvaise graine Chartres

Humour Marine Leonardi Mauvaise graine

28 Rue Danielle Casanova Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 39 – 39 – 55 EUR

Jeudi 2027-01-28

2027-01-28

Ne vous inquiétez pas, son mari la préfère sur scène qu’en cuisine.

Marine Leonardi décortique avec cynisme et humour noir les contrariétés du quotidien, du couple en passant par la maternité. Un spectacle libérateur dont vous sortirez en pensant: « j’osais pas le dire ». 39 .

28 Rue Danielle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Don’t worry, her husband prefers her on stage to in the kitchen.

German :

Keine Sorge, ihrem Mann gefällt sie auf der Bühne besser als in der Küche.

Italiano :

Non preoccupatevi, il marito la preferisce sul palco che in cucina.

Espanol :

No te preocupes, su marido la prefiere en el escenario que en la cocina.

