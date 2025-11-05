COMPLET / Humour Marine Leonardi Saison Romans Scènes Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère
COMPLET / Humour Marine Leonardi Saison Romans Scènes Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère mercredi 5 novembre 2025.
COMPLET / Humour Marine Leonardi Saison Romans Scènes
Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Le tarif abonné s’applique pour les personnes ayant souscrit une carte d’abonnement.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-05 20:00:00
fin : 2025-11-05
Date(s) :
2025-11-05
Mauvaise graine
Ne vous inquiétez pas, son mari la préfère sur scène qu’en cuisine…
.
Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr
English :
Bad seed
Don’t worry, her husband prefers her on stage to in the kitchen…
German :
Schlechter Samen
Keine Sorge, ihr Mann zieht sie auf der Bühne der Küche vor …
Italiano :
Seme cattivo
Non preoccuparti, suo marito la preferisce sul palco che in cucina…
Espanol :
Mala semilla
No te preocupes, su marido la prefiere en el escenario que en la cocina…
L’événement COMPLET / Humour Marine Leonardi Saison Romans Scènes Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-08-26 par Valence Romans Tourisme