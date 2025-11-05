COMPLET / Humour Marine Leonardi Saison Romans Scènes Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère

COMPLET / Humour Marine Leonardi Saison Romans Scènes Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère mercredi 5 novembre 2025.

Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Le tarif abonné s’applique pour les personnes ayant souscrit une carte d’abonnement.

Début : 2025-11-05 20:00:00

fin : 2025-11-05

2025-11-05

Mauvaise graine

Ne vous inquiétez pas, son mari la préfère sur scène qu’en cuisine…

Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr

English :

Bad seed

Don’t worry, her husband prefers her on stage to in the kitchen…

German :

Schlechter Samen

Keine Sorge, ihr Mann zieht sie auf der Bühne der Küche vor …

Italiano :

Seme cattivo

Non preoccuparti, suo marito la preferisce sul palco che in cucina…

Espanol :

Mala semilla

No te preocupes, su marido la prefiere en el escenario que en la cocina…

