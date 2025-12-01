Humour Marion Mezadorian Craquage Colmar

Humour Marion Mezadorian Craquage Colmar mardi 16 décembre 2025.

Humour Marion Mezadorian Craquage

3 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-12-16 20:30:00

fin : 2025-12-16

Date(s) :

2025-12-16

Marion Mezadorian revient avec un nouveau spectacle, rempli d’humour et d’émotion.

Marion Mezadorian revient avec un nouveau spectacle, rempli d’humour et d’émotion.

Craquage, c’est votre mère, votre meilleur ami, votre voisine, votre collègue, vous.

Ce jour-là, on le sent, c’est la goutte de trop, on craque on déballe tout et ça fait un bien fou !

À force d’avoir trop pris sur soi, chacun est entrainé dans un vertige où il perd les pédales et éprouve l’indéniable plaisir du pétage de plombs, et une furieuse envie de DIRE.

C’est drôle, jouissif, sidérant, émouvant, et ça nous donnerait presque envie de craquer un peu nous aussi. .

3 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 29 02 reservation.theatre@colmar.fr

English :

Marion Mezadorian is back with a new show, full of humor and emotion.

German :

Marion Mezadorian kehrt mit einer neuen Show zurück, die voller Humor und Emotionen ist.

Italiano :

Marion Mezadorian torna con un nuovo spettacolo, ricco di umorismo e di emozioni.

Espanol :

Marion Mezadorian vuelve con un nuevo espectáculo, lleno de humor y emoción.

L’événement Humour Marion Mezadorian Craquage Colmar a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de tourisme de Colmar