Humour Mathieu Madénian, à pleurer de rire Colmar

Humour Mathieu Madénian, à pleurer de rire

3 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-03-25 20:30:00

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Mathieu Madénian nous raconte avec autodérision sa vie et ses certitudes les plus profondes bouleversées par l’arrivée tardive de son premier enfant.

À pleurer de rire, c’est la promesse que fait Mathieu Madénian avec ce nouveau spectacle !

Comment concilier son éducation traditionnelle avec la vague de paternité moderne ?

Comment expliquer à son fils les concepts de genre alors qu’il ne maîtrise pas TikTok ?

Et surtout, comment ne pas passer pour un boomer largué ?

Avec ce talent unique pour transformer le quotidien en comédie, Mathieu nous offre un spectacle où il parle de ses erreurs, de ses ratés et des leçons qu’il tire de son petit garçon, qui, à peine né, semble déjà en savoir plus sur la vie que lui. .

3 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 29 02 reservation.theatre@colmar.fr

English :

Mathieu Madénian’s self-deprecating account of his life and his deepest certainties is turned upside down by the late arrival of his first child.

German :

Mathieu Madénian erzählt uns mit Selbstironie von seinem Leben und seinen tiefsten Gewissheiten, die durch die späte Ankunft seines ersten Kindes erschüttert wurden.

Italiano :

Il racconto autoironico di Mathieu Madénian della sua vita e delle sue più profonde certezze viene stravolto dall’arrivo tardivo del suo primo figlio.

Espanol :

El relato autocrítico de Mathieu Madénian sobre su vida y sus certezas más profundas da un vuelco con la llegada tardía de su primer hijo.

