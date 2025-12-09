Humour Mathieu Madenian O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) Châteauneuf-sur-Isère

Humour Mathieu Madenian

O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) 430 Route du Lac Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Tarif : 31 – 31 – 40.5 EUR

selon l’emplacement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 20:00:00

fin : 2026-04-22 21:30:00

Date(s) :

2026-04-22

Maître de la réplique qui tue, Mathieu Madenian, débarque au SOLO avec un quatrième et nouveau spectacle dans lequel il dézingue l’actualité à travers les yeux d’un homme dont la vie a été complètement bouleversée par la naissance d’un bébé.

.

O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) 430 Route du Lac Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 97 10 contact@o-lac.com

English :

Master of the killer line, Mathieu Madenian, arrives at SOLO with a fourth and new show in which he takes on current events through the eyes of a man whose life has been completely turned upside down by the birth of a baby.

