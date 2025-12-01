Humour Mehdi Dix La Maison des Arts Barbières
Humour Mehdi Dix
La Maison des Arts 605 Grande Rue Barbières Drôme
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2025-12-13 20:00:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Venez découvrir ou redécouvrir Mehdi Dix dans son spectacle littérire Joue là comme Mehdi ! Venez nombreux !
La Maison des Arts 605 Grande Rue Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 42 13 68 lesartsabarb@gmail.com
English :
Come and discover or rediscover Mehdi Dix in his literary show: Joue là comme Mehdi! Come one, come all!
German :
Entdecken oder wiederentdecken Sie Mehdi Dix in seiner Show littérire : Joue là comme Mehdi! Kommen Sie zahlreich!
Italiano :
Venite a scoprire o riscoprire Mehdi Dix nel suo spettacolo letterario : Joue là comme Mehdi! Venite uno, venite tutti!
Espanol :
Venga a descubrir o redescubrir a Mehdi Dix en su espectáculo literario : ¡Joue là comme Mehdi! ¡Venga uno, vengan todos!
L’événement Humour Mehdi Dix Barbières a été mis à jour le 2025-10-28 par Valence Romans Tourisme