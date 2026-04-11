Humour Michaël Louchart dans Un père à aimer Quai Thannaron Bourg-lès-Valence
Humour Michaël Louchart dans Un père à aimer Quai Thannaron Bourg-lès-Valence jeudi 16 avril 2026.
Bourg-lès-Valence
Humour Michaël Louchart dans Un père à aimer
Quai Thannaron L’Appart café Café Théâtre Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : 18.5 – 18.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 20:30:00
fin : 2026-04-16 20:30:00
Date(s) :
2026-04-16
Pendant une soirée festive, Guillaume allume son portable 2 messages vocaux bousculent sa vie… Entre rire et émotions, cette histoire est avant tout la vôtre avoir un père, s’y confronter, s’interroger, perdre ses repères, pardonner, être père…
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Quai Thannaron L’Appart café Café Théâtre Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 96 65 thierry.roudil@sfr.fr
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English :
During a festive evening, Guillaume turns on his cell phone: 2 voice messages turn his life upside down… Between laughter and emotion, this story is above all yours: having a father, coming to terms with it, questioning oneself, losing one’s bearings, forgiving, being a father…
L’événement Humour Michaël Louchart dans Un père à aimer Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-04-08 par Valence Romans Tourisme
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