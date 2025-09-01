Humour Moguiz « Coucou ! » Colmar

Humour Moguiz « Coucou ! » Colmar mardi 13 janvier 2026.

3 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Mardi 2026-01-13 20:30:00

2026-01-13 2026-01-14

En quelques mois, Moguiz est devenu un véritable phénomène sur les réseaux sociaux grâce à sa galerie de personnages qu’il improvise et interprète avec une acuité aiguisée. Son sens inné de portraitiste d’hommes et de femmes de tous horizons (prof, secrétaire, comptable, parents, enfants…) lui a permis de créer un rendez-vous attendu chaque jour sur ses différents réseaux, par un public très diversifié.

Depuis le 5 février, Moguiz raconte une partie de son parcours et fait vivre ses personnages les plus emblématiques sur scène au Petit St-Martin à Paris.

Il sera en tournée à partir d’octobre 2025. .

English :

In just a few months, Moguiz has become a veritable phenomenon on social networks, thanks to his gallery of characters, which he improvises and interprets with acute acuity.

German :

Innerhalb weniger Monate ist Moguiz dank seiner Galerie von Charakteren, die er mit scharfer Beobachtungsgabe improvisiert und darstellt, zu einem echten Phänomen in den sozialen Netzwerken geworden.

Italiano :

In pochi mesi, Moguiz è diventato un vero e proprio fenomeno sui social network grazie alla sua galleria di personaggi, che improvvisa e interpreta con acutezza.

Espanol :

En pocos meses, Moguiz se ha convertido en un auténtico fenómeno en las redes sociales gracias a su galería de personajes, que improvisa e interpreta con aguda agudeza.

