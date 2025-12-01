Humour musical Drum Brothers Encore un tour diffusion Granville

Humour musical Drum Brothers Encore un tour diffusion

Tout public à partir de 6 ans.

Finalistes de La France A Un Incroyable Talent 2021.

Nés de l’union insolite entre une grosse caisse et une caisse claire, les Frères Colle tambourinent depuis leur naissance. Avec DRUM BROTHERS , ils nous proposent un spectacle original, une performance de jonglerie musicale virevoltante et remplie d’humour.

Entre rythmes effrénés et poésie, les Frères Colle mélangent allègrement les disciplines. Clément donne le temps, Cyril arrive à temps, Stéphane, lui, est à contretemps.

Tout est source de percussions, mais les prédisposition artistiques du trio ne s’arrêtent pas là cornemuse, flûte et guitare entrent dans la danse et les objets voltigent, aussi bien les quilles que les parapluies. Avec ce trio décapant et virtuose tout est talent, fantaisie et fougue.

Un spectacle familial pour petits et grands à partir de 6 ans, orchestré par le pinceau colore´ du metteur en scène Eric Bouvron. .

