Humour musical Génération Barber Espace Matisse Soyaux

Humour musical Génération Barber

Espace Matisse 196 avenue du Général de Gaulle Soyaux Charente

Tarif : 7 – 7 – 11 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 21:00:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Barber Shop Quartet est n hommage pétillant au célèbre style musical Barbershop, revisité, en français, avec brio et malice. Porté par une maîtrise vocale exceptionnelle.

.

Espace Matisse 196 avenue du Général de Gaulle Soyaux 16800 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 97 83 50 mairie@mairie-soyaux.fr

English :

Barber Shop Quartet is a sparkling tribute to the famous Barbershop musical style, revisited in French with brio and mischief. Carried by exceptional vocal mastery.

L’événement Humour musical Génération Barber Soyaux a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême