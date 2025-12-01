Humour musical Génération Barber Espace Matisse Soyaux
Humour musical Génération Barber Espace Matisse Soyaux vendredi 19 décembre 2025.
Humour musical Génération Barber
Espace Matisse 196 avenue du Général de Gaulle Soyaux Charente
Tarif : 7 – 7 – 11 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19 21:00:00
fin : 2025-12-19
Date(s) :
2025-12-19
Barber Shop Quartet est n hommage pétillant au célèbre style musical Barbershop, revisité, en français, avec brio et malice. Porté par une maîtrise vocale exceptionnelle.
.
Espace Matisse 196 avenue du Général de Gaulle Soyaux 16800 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 97 83 50 mairie@mairie-soyaux.fr
English :
Barber Shop Quartet is a sparkling tribute to the famous Barbershop musical style, revisited in French with brio and mischief. Carried by exceptional vocal mastery.
L’événement Humour musical Génération Barber Soyaux a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême