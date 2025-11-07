Humour musical: la musique ma mère La Luna Negra Bayonne
Humour musical: la musique ma mère La Luna Negra Bayonne vendredi 7 novembre 2025.
Humour musical: la musique ma mère
La Luna Negra 7 Rue des Augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 7 – 7 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07
fin : 2025-11-07
Date(s) :
2025-11-07
Il aurait pu devenir pianiste, il a préféré les maracas. Il aurait pu faire de hautes études, il a choisi l’Ecole Nationale de l’Humour de Montréal. Bref le parcours parfait pour rendre une mère fière (ou pas) ! Etienne S est belge, percussionniste et humoriste diplômé. Dans « La musique, ma mère ! », il offre un cocktail musico-théâtral tout à fait original, fusion de stand-up et de groove, avec des instruments improbables issus de tous les continents.
De Bamako à Caracas en passant par Bruxelles et Montréal, embarquez à sa suite pour un voyage atypique à l’image de son pays d’origine. Surréaliste !
Etienne S partage sa vie entre trois passions artistiques… L’humour, la musique et le théâtre.
Durée 75 minutes .
La Luna Negra 7 Rue des Augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 25 78 05
English : Humour musical: la musique ma mère
German : Humour musical: la musique ma mère
Italiano :
Espanol : Humour musical: la musique ma mère
L’événement Humour musical: la musique ma mère Bayonne a été mis à jour le 2025-08-02 par OT Bayonne