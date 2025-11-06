Humour Musical Les Banquettes Arrières Espace Culturel Sainte-Anne Saint-Lyphard

Humour Musical Les Banquettes Arrières Espace Culturel Sainte-Anne Saint-Lyphard jeudi 6 novembre 2025.

Humour Musical Les Banquettes Arrières

Espace Culturel Sainte-Anne 2 rue des Ajoncs Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06 20:30:00

fin : 2025-11-06 21:45:00

Date(s) :

2025-11-06

Vous avez pu les voir à plusieurs reprises sur la scène de Saint-Lyphard, avec leurs précédents spectacles… ELLES REVIENNENT et pour notre plus grand bonheur, avec leur 3ème opus « Gentilles… par accident ».

Dans un monde où tout part à vau-l’eau, Les Banquettes Arrières se sont données pour mission de rendre les gens heureux…

Pas si simple ces temps-ci. Peut-être qu’en fées, ça pourrait marcher…

Un nouveau tour de chant a capella, toujours aussi grinçant, mais tout en connerie acide.

Humour, auto-dérision, féminisme, humanisme à la sauce banquettes saupoudré d’une fausse naïveté…

Nous aurons la chance, que pour leur venue dans notre Espace Culturel, Les Banquettes seront accompagnées par Eric POURNIN, qui viendra signer le spectacle en Langue des Signes Française (LSF).

Tout public à partir de 12 ans.

Billetterie à l’Office de Tourisme de Saint Lyphard ou par téléphone au 02 40 91 41 34. .

Espace Culturel Sainte-Anne 2 rue des Ajoncs Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 41 34 service.culturel@mairie-saint-lyphard.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Humour Musical Les Banquettes Arrières Saint-Lyphard a été mis à jour le 2025-09-05 par ADT44