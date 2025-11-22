Humour musical Les Fo’Plafonds Hésingue

Humour musical Les Fo’Plafonds

16 rue du 20 Novembre Hésingue Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Dimanche 2025-11-22 16:30:00

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-22 2025-11-23

Spectacle anniversaire des 10 ans de La Comète

Pour cet anniversaire inoubliable, La Comète accueille Les Fo’Plafonds, un spectacle unique où tout devient musique. Dans une ambiance à la fois inventive et déjantée, cette troupe de 8 artistes talentueux transforme des objets du quotidien casseroles, bouteilles et même des planches à repasser en un orchestre fascinant. Tout est récupéré et recyclé pour créer des sons surprenants qui donnent vie à un concert 100% tubes recyclés, bourré d’énergie et de créativité.

Imaginez-vous dans une rue un peu magique, où chaque bruit du quotidien se métamorphose en mélodie Thunderstruck, Ghostbusters, la Carioca, the Final Countdown…. Leur démarche musicale est aussi un engagement écologique et poétique, faisant de chaque spectacle un moment aussi visuel et festif que sonore ; on ne vous empêchera pas de danser !

Pour marquer cette date spéciale, les deux représentations de Les Fo’Plafonds promettent d’être un concentré d’énergie et d’émotion, parfait pour tous les âges. Ne manquez pas l’occasion de partager ce moment extraordinaire avec nous et réservez vos places pour ce spectacle anniversaire unique !

Tout public

Durée 1h30 .

16 rue du 20 Novembre Hésingue 68220 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 91 01 15 contact@lacometehesingue.fr

