Humour musical Maestrissimo COMPLET

Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 17:00:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Après 12 ans de tournée mondiale dans les villes comme Madrid, Barcelone, Milan, Tokyo, etc., le quatuor revient sur scène !

.

Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 75 17 culture@chamonix.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After 12 years of world touring in cities such as Madrid, Barcelona, Milan, Tokyo, etc., the quartet is back on stage!

L’événement Humour musical Maestrissimo COMPLET Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc