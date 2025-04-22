Humour: Naïm Chapitre III Espace Girodet Bourg-lès-Valence
Humour: Naïm Chapitre III
Espace Girodet Allée André Revol Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : 40 – 40 – EUR
Début : 2026-04-09 20:00:00
2026-04-09
Nouvel opus les tatatontons !
Vous commencez à me connaître, entre ce qui m’énerve, vous énerve et les énerve j’ai encore beaucoup de choses à dire.
Ce n’est que le début …
Espace Girodet Allée André Revol Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 38 88 contact@theatre-le-rhone.com
English :
New opus, tatatontons!
You?re beginning to know me, and between what pisses me off, pisses you off and pisses them off, I still have a lot to say.
Is this just the beginning?
