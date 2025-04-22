Humour: Naïm Chapitre III Espace Girodet Bourg-lès-Valence

Humour: Naïm Chapitre III

Espace Girodet Allée André Revol Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 40 – 40 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 20:00:00

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Nouvel opus les tatatontons !

Vous commencez à me connaître, entre ce qui m’énerve, vous énerve et les énerve j’ai encore beaucoup de choses à dire.

Ce n’est que le début …

.

Espace Girodet Allée André Revol Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

New opus, tatatontons!

You?re beginning to know me, and between what pisses me off, pisses you off and pisses them off, I still have a lot to say.

Is this just the beginning?

