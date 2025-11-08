Humour: Olivier de Benoist Espace Girodet Bourg-lès-Valence

Humour: Olivier de Benoist

Olivier de Benoist, en quête de bonheur, traverse un voyage initiatique plein d’humour. Optimiste incorrigible, il conclut que pour vivre heureux, il faut fuir les contraintes familiales et vivre éloigné de sa femme et de ses enfants.

Olivier de Benoist’s quest for happiness takes him on a humorous journey of initiation. An incorrigible optimist, he concludes that to live happily, you have to escape family constraints and live far away from your wife and children.

Olivier de Benoist durchläuft auf der Suche nach dem Glück eine humorvolle Initiationsreise. Als unverbesserlicher Optimist kommt er zu dem Schluss, dass man, um glücklich zu leben, den familiären Zwängen entfliehen und fern von seiner Frau und seinen Kindern leben muss.

La ricerca della felicità di Olivier de Benoist lo porta a compiere un umoristico viaggio di iniziazione. Incorreggibile ottimista, giunge alla conclusione che per vivere felicemente bisogna sfuggire ai vincoli familiari e vivere lontano da moglie e figli.

La búsqueda de la felicidad lleva a Olivier de Benoist a un viaje iniciático lleno de humor. Optimista incorregible, llega a la conclusión de que para vivir feliz hay que escapar de las ataduras familiares y vivir lejos de la mujer y los hijos.

