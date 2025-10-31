[Humour] Panayptis Pascot Dieppe Scène Nationale Dieppe

[Humour] Panayptis Pascot

Dieppe Scène Nationale / 1 Boulevard Berigny Dieppe Seine-Maritime

28 janvier 2026 20:00

28 janvier 2026

À la recherche du sens de la vie.

Ça y est, je crois que je suis officiellement un adulte et c’est beaucoup moins excitant que ce qu’on m’avait vendu… L’humour étant la meilleure arme face à la désillusion, j’ai eu envie de faire ce spectacle ! Et si on rigolait ensemble du fait que la vie n’a aucun sens ? Enfin, être enfant c’est magnifique, avoir un enfant ça doit être magnifique, mais entre les deux… je suis pas sûr de capter le concept. — Panayotis

Après Presque, Panayotis Pascot revient avec un nouveau seul-en-scène, toujours plus incisif, tendre et lucide.

Jouissif de drôlerie, de sincérité et de maîtrise — Télérama

Intime, intelligent et bourré de vie — Konbini .

