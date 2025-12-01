Humour Panik sur la Hotline L’Appart café Bourg-lès-Valence

Humour Panik sur la Hotline

L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 20.5 – 20.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-29 20:30:00

fin : 2025-12-29 20:30:00

Date(s) :

2025-12-29

En ce soir du 31 décembre, Franck et Fleur, vont tenter, tant bien que mal, de résoudre les problèmes de tout le monde !

.

L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 96 65 thierry.roudil@sfr.fr

English :

On the evening of December 31st, Franck and Fleur will try their best to solve everyone’s problems!

L’événement Humour Panik sur la Hotline Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2025-12-04 par Valence Romans Tourisme