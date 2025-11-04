Humour Paul de Saint Sernin Montreuil-Bellay

Montreuil-Bellay

Quand je me suis lancé dans le stand-up, un mec m’a dit: « si tu montes sur scène, c’est que t’as un vide à combler, quelque chose à te prouver. »

Rien à voir ahah! Moi je veux juste faire marrer les gens, c’est tout. Puis j’ai commencé à écrire des vannes sur la fois où je me suis fait humilier par une meuf devant tout le lycée, la fois où je me suis caché dans un buisson pendant 8h pour pas me faire taper, mais aussi cette révélation d’avril 2023 et cette fois où une psy a dit que j’étais incapable d’aimer. Bref, j’ai aucun vide à combler, rien à me prouver. Moi je veux juste faire marrer les gens, c’est tout…

Paul de Saint Sernin

English:

« When I first got into stand-up, a guy said to me: « If you’re going to get up on stage, it’s because you’ve got a void to fill, something to prove to yourself. »

German:

« Als ich mit Stand-up-Comedy anfing, sagte ein Typ zu mir: « Wenn du auf die Bühne gehst, dann hast du eine Leere zu füllen, etwas zu beweisen. »

Italiano:

« Quando ho iniziato a fare stand-up, un ragazzo mi ha detto: « Se vai sul palco, è perché hai un vuoto da riempire, qualcosa da dimostrare a te stesso »

Espanol:

« Cuando empecé a hacer monólogos, un tipo me dijo: « Si vas a subirte al escenario es porque tienes un vacío que llenar, algo que demostrarte a ti mismo »

