Humour Paul de Saint Sernin Place du jumelage Ruffec

Place du jumelage La Canopée Ruffec Charente
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Début : 2025-12-06 20:30:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Si vous ne connaissez pas encore Paul de Saint Sernin, , c’est le moment de venir le découvrir !
Place du jumelage La Canopée Ruffec 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 05 42
English :
If you don’t know Paul de Saint Sernin yet, now’s the time to find out!
German :
Wenn Sie Paul de Saint Sernin noch nicht kennen, ist jetzt die Gelegenheit, ihn zu entdecken!
Italiano :
Se non conoscete ancora Paul de Saint Sernin, è il momento di scoprirlo!
Espanol :
Si aún no conoce a Paul de Saint Sernin, ¡ahora es el momento de hacerlo!
