Humour Paul de Saint Sernin Place du jumelage Ruffec

Humour Paul de Saint Sernin

Place du jumelage La Canopée Ruffec Charente

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 20:30:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Si vous ne connaissez pas encore Paul de Saint Sernin, , c’est le moment de venir le découvrir !

.

Place du jumelage La Canopée Ruffec 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 05 42

English :

If you don’t know Paul de Saint Sernin yet, now’s the time to find out!

German :

Wenn Sie Paul de Saint Sernin noch nicht kennen, ist jetzt die Gelegenheit, ihn zu entdecken!

Italiano :

Se non conoscete ancora Paul de Saint Sernin, è il momento di scoprirlo!

Espanol :

Si aún no conoce a Paul de Saint Sernin, ¡ahora es el momento de hacerlo!

L’événement Humour Paul de Saint Sernin Ruffec a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de tourisme Destination Nord Charente