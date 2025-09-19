Humour Paul de St-Sernin avenue de Skibbereen Penmarch

Humour Paul de St-Sernin avenue de Skibbereen Penmarch vendredi 10 avril 2026.

avenue de Skibbereen Salle Cap Caval Penmarch Finistère

Début : 2026-04-10 20:30:00

fin : 2026-04-10

2026-04-10

Quand je me suis lancé dans le stand-up, un mec m’a dit si tu montes sur scène, c’est que t’as un vide à combler, quelque chose à te prouver.

Rien à voir ahah ! Moi je veux juste faire marrer les gens, c’est tout.

Puis j’ai commencé à écrire des vannes sur la fois où je me suis fait humilier par une meuf devant tout le lycée, la fois où je me suis caché dans un buisson pendant 8h pour pas me faire taper, mais aussi cette révélation d’avril 2023 et cette fois où une psy a dit que j’étais incapable d’aimer.

Bref, j’ai aucun vide à combler, rien à me prouver. Moi je veux juste faire marrer les gens, c’est tout…

Le Saviez-vous ? Paul de Saint Sernin est le sniper dans l’émission “ Quelle époque ! de Léa Salamé sur France 2. .

avenue de Skibbereen Salle Cap Caval Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 58 60 19

