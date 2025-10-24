Humour Paulo à travers champs Plaines-Saint-Lange
Le Galaxy Dancing vous propose un spectacle d’humour avec Paulo.
Spectacle à travers champs
Paulo reprend la route pour cette saison avec son spectacle à travers champs . Il a le don d’évoquer des sujets qui parlent à tous. Son one man show sonne juste et touche toutes les générations. Constamment renouvelés, ses textes taillés dans un humour subtil abordent les sujets d’actualité comme au comptoir d’un café du village. Il transporte son public et décrit avec un réalisme saisissant et une pointe de nostalgie la vie des gens.
Peuplé d'anachronismes, son spectacle fait le pont entre hier et aujourd'hui et n'en tire que le meilleur.
Galaxy Dancing Plaines-Saint-Lange 10250 Aube Grand Est
