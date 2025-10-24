Humour Paulo à travers champs Plaines-Saint-Lange

Humour Paulo à travers champs Plaines-Saint-Lange vendredi 24 octobre 2025.

Humour Paulo à travers champs

Galaxy Dancing Plaines-Saint-Lange Aube

Tarif : – – Eur

26

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24 20:30:00

fin : 2025-10-24

Date(s) :

2025-10-24

Le Galaxy Dancing vous propose un spectacle d’humour avec Paulo.

Spectacle à travers champs

Paulo reprend la route pour cette saison avec son spectacle à travers champs . Il a le don d’évoquer des sujets qui parlent à tous. Son one man show sonne juste et touche toutes les générations. Constamment renouvelés, ses textes taillés dans un humour subtil abordent les sujets d’actualité comme au comptoir d’un café du village. Il transporte son public et décrit avec un réalisme saisissant et une pointe de nostalgie la vie des gens.

Peuplé d’anachronismes, son spectacle fait le pont entre hier et aujourd’hui et n’en tire que le meilleur. 26 .

Galaxy Dancing Plaines-Saint-Lange 10250 Aube Grand Est +33 6 11 25 05 17

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Humour Paulo à travers champs Plaines-Saint-Lange a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne