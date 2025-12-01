Humour Pierre-Alexandre dans C’est juste pour dire L’Appart café Bourg-lès-Valence
L'Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : 18.5 – 18.5 – EUR
2025-12-12 20:30:00
2025-12-12 20:30:00
2025-12-12 2025-12-13
Lauréat de nombreux Tremplins d’Humour, Pierre-Alexandre s’impose comme une révélation de la scène. Bouffon du Festival Tournon 2025 prix du Public.
Avec son spectacle C’est juste pour dire , il conjugue finesse, audace et musicalité !
+33 4 75 42 96 65 thierry.roudil@sfr.fr
English :
Winner of numerous Tremplins d’Humour, Pierre-Alexandre is a revelation on the stage. Jester of the Tournon 2025 Festival Audience Award.
With his show C’est juste pour dire , he combines finesse, audacity and musicality!
