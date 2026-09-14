Informations pratiques

Mimizan

Humour : Please stand up

Parnasse Mimizan Landes

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-10 20:30:00

fin : 2027-04-10 21:50:00

Date(s) :

2027-04-10

HUMOUR – STAND UP

Dès l’âge de 12 ans

La scène plurielle des représentantes de l’humour actuel !

À l’affiche, Antonia De Redinger, Marine Baousson, Christine Berrou et Marie Reno.

Elles sont drôles, réjouissantes, sulf(he)ureuses, impertinentes, inspirantes… En plateau, c’est encore la meilleure façon de découvrir ces humoristes qui ont quelque chose à dire !

Entre vannes aiguisées, textes choyés et conscience sociale, les nouvelles grandes de la scène comique francophone s’imposent et interpellent.

Billetterie : https://theatre-le-parnasse.maplace.fr/

Covoiturage : urlr.me/UaBbQR .

Parnasse Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 09 93 35 leparnasse@mimizan.com

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English : Humour : Please stand up

L’événement Humour : Please stand up Mimizan a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Mimizan