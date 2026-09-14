Humour : Please stand up Mimizan
samedi 10 avril 2027 · Mimizan
Informations pratiques
Mimizan
Humour : Please stand up
Parnasse Mimizan Landes
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-10 20:30:00
fin : 2027-04-10 21:50:00
Date(s) :
2027-04-10
HUMOUR – STAND UP
Dès l’âge de 12 ans
La scène plurielle des représentantes de l’humour actuel !
À l’affiche, Antonia De Redinger, Marine Baousson, Christine Berrou et Marie Reno.
Elles sont drôles, réjouissantes, sulf(he)ureuses, impertinentes, inspirantes… En plateau, c’est encore la meilleure façon de découvrir ces humoristes qui ont quelque chose à dire !
Entre vannes aiguisées, textes choyés et conscience sociale, les nouvelles grandes de la scène comique francophone s’imposent et interpellent.
Billetterie : https://theatre-le-parnasse.maplace.fr/
Covoiturage : urlr.me/UaBbQR .
Parnasse Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 09 93 35 leparnasse@mimizan.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Humour : Please stand up
L’événement Humour : Please stand up Mimizan a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Mimizan
À voir aussi à Mimizan (Landes)
- Aquatraining Rue des Pinasses Mimizan 14 septembre 2026
- Création d’un jeu médiéval à emporter partout Mimizan 18 septembre 2026
- « Les Médiévales », Musée-Prieuré de Mimizan, Mimizan 18 septembre 2026
- Les Médiévales Mimizan 19 septembre 2026
- COMPLET – Journée du Patrimoine – Visite de Gascogne Papier – COMPLET Mimizan 19 septembre 2026