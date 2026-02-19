Humour Privat’Joke Stand Up fait son show La Grande École Le Havre
Humour Privat’Joke Stand Up fait son show
La Grande École 6 rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-03-04 19:00:00
fin : 2026-03-04 21:00:00
2026-03-04
Le stand-up débarque à la Salle Cabaret de La Grande École !
Le 04 mars, de 19h à 21h, la Salle Cabaret accueille Privat’Joke Stand Up pour une soirée 100 % rires et bonne humeur !
Au programme, une sélection d’humoristes talentueux qui viendront tester, partager et enflammer la scène avec leurs univers bien à eux. Une occasion parfaite de découvrir les talents de demain… juste à côté de chez vous.
Installez-vous, confortablement, profitez d’un verre, grignotez avant le spectacle et laissez-vous porter par l’ambiance conviviale de la soirée.
Réservez votre soirée, invitez vos amis et venez rire avec nous ! .
La Grande École 6 rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie
