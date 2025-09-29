Humour Que faire des cons ? Village-Neuf

Humour Que faire des cons ?

Vendredi 2026-03-13 20:30:00

Le monde devient de plus en plus flou et on ne sait plus sur quelle valeur compter… Une seule reste comme un phare dans la nuit la connerie. Comment repérer les cons ? Comment vivre avec ? Comment s’assurer qu’on en est pas un soi-même ?

Après avoir arpenté le rayon développement personnel de la FNAC et lu des tonnes de bouquins pour apprendre à vivre mieux, à être quelqu’un de bien et à régler tous ses problèmes existentiels, Sandra Colombo s’est rendu compte qu’elle ne savait toujours pas quoi faire des cons. Alors elle a cogité pour mettre au point une méthode imparable, qu’elle vous dévoilera dans ce spectacle qui vous fera rire, mais pas que, réfléchir, mais pas que, et vous permettra d’avancer dans vos vies, mais pas que.

Un spectacle drôle, féministe et engagé, pour oreilles averties.

Dès 14 ans

Durée 1h30

Avec Sandra Colombo

Metteuse en scène Marie Guibourt

Producteur Christophe Canard .

