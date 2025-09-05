Humour Réda Seddiki Espace Culturel Sainte-Anne Saint-Lyphard

Humour Réda Seddiki Espace Culturel Sainte-Anne Saint-Lyphard vendredi 16 janvier 2026.

Espace Culturel Sainte-Anne 2 rue des Ajoncs Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Début : 2026-01-16 20:30:00

fin : 2026-01-16 21:45:00

2026-01-16

Succès d’Avignon 2024

Poète des temps modernes, Réda Seddiki se joue de nos a priori cultu(r)els. Il renverse de manière surprenante, et subtile nos façons de penser l’autre et en miroir nous .

Calme, posé, réfléchi. Mais dès les premiers mots, le ton est donné par ce jeune Algérien qui épingle autant les travers des Français que de ses pairs méditerranéens. En partageant ses anecdotes de vies et ses réflexions décalées, Réda Seddiki parvient à rendre léger des sujets sensibles avec l’élégance des mots. C’est percutant, touchant et optimiste.

Si une blague peut faire rire comme elle peut faire pleurer, ce spectacle vous fera pleurer de rire… Réda Seddiki s’impose dans nos profonds intérieurs et nous gave de son empreinte. Tantôt enjoué, tantôt bouleversé, tantôt attendrie, parfois révolté… mais toujours amusé. Le pire n’existe pas puisqu’il faut en rire ! Loin des blagues attendues, ce spectacle vous emmène là où vous ne seriez pas allés seuls. Laissez vos idées toutes faites à la porte et entrez.

La presse en parle/// Un spectacle solaire et humaniste, qui célèbre avec douceur et malice l’identité au sens large, et surtout l’acceptation de soi et de l’autre… Un pur bonheur. TELERAMA

Tout public

Billetterie à l’Office de Tourisme de Saint-Lyphard ou par téléphone au 02 40 91 41 34. .

Espace Culturel Sainte-Anne 2 rue des Ajoncs Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 41 34 service.culturel@mairie-saint-lyphard.fr

