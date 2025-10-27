Humour Redouane Bougheraba Quai de la Réunion Le Havre
Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-02-07 20:00:00
2026-02-07
Redouane Bougheraba, le Marseillais puissant mêlant scènes, écrans et réseaux, lance sa première tournée mondiale avec un nouveau spectacle 100 % inédit, émotionnellement riche et hilarant. Entre impros affûtées, chambrage complice et punchlines sociétales, il porte l’humour à un tout autre niveau.
Réservation obligatoire .
Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 92 52 52
