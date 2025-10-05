Humour La Revue de la Chouc’ Village-Neuf

Humour La Revue de la Chouc’

20 Boulevard d’Alsace Village-Neuf Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-13 20:30:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

La troupe du Théâtre de la Choucrouterie retracera, à travers le prisme de l’humour, les événements marquants de l’année. Rien ni personne ne leur échappera dans cette 31e édition de la revue satirique nos voisins lorrains, le Racing, l’écologie… et autres phénomènes de société et particularités locales.

Sous la houlette de Roger Siffer, personnage truculant maniant l’humour comme une arme et père de l’esprit si singulier de la Choucrouterie, les comédiens enchaîneront chants, danses et sketchs humoristiques pour faire rire le public aux dépens des personnalités politiques et autres acteurs de l’actualité locale et au-delà.

Dès 12 ans

Durée 1h30

Réservation sur le site web (lien ci-contre)

Avec Sébastien Bizzotto, Magalie Ehlinger ou Marie Hattermann, Arthur Gander, Bénédicte Keck,

Susanne Mayer, Nathalie Muller, Guy Riss, Jean-Pierre Schlagg, Roger Siffer

Piano Jean-René Mourot ou Thomas Valentin ou Sébastien Valle

Textes Équipe de la Chouc’ · Mise en scène Céline D’Aboukir · Chorégraphie Charlotte Dambach

Production APCA Théâtre de la Choucrouterie (soutenu par Ministère de la Culture et de la Communication, DRAC Région Grand Est, Région Grand Est, Collectivité Européenne d’Alsace, Ville de Strasbourg-Eurométropole, DNA, Crédit Mutuel Centre Est Europe, SPEDIDAM) .

20 Boulevard d’Alsace Village-Neuf 68128 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 28 32 riverhin@orange.fr

