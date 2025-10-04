Humour Roland Magdane Le W Woustviller
Le W 24 rue de Nancy Woustviller Moselle
Tarif : – – EUR
40
Tarif de base plein tarif
Début : Samedi Samedi 2025-10-04 20:30:00
fin : 2025-10-04 22:00:00
2025-10-04
Clap de fin Tournée d’adieu.
Depuis 50 ans, Roland Magdane occupe toujours avec succès le paysage de l’humour.
Après une carrière bien remplie à la scène et à la télévision, il a décidé de prendre un repos bien mérité.
Gradin numéroté 40€ placement libre chaise 35€Tout public
Le W 24 rue de Nancy Woustviller 57915 Moselle Grand Est +33 3 87 98 07 20 mairie@woustviller.fr
English :
Clap de fin Farewell tour.
For 50 years, Roland Magdane has been a fixture on the comedy scene.
After a busy career on stage and television, he has decided to take a well-deserved rest.
Numbered seating 40? open seating 35?
German :
Clap de fin Abschiedstournee.
Seit 50 Jahren besetzt Roland Magdane immer noch erfolgreich die Humorlandschaft.
Nach einer erfüllten Karriere auf der Bühne und im Fernsehen hat er beschlossen, sich eine wohlverdiente Pause zu gönnen.
Nummerierte Tribüne: 40? freie Platzierung Stuhl: 35?
Italiano :
Clap de fin Tour di addio.
Per 50 anni, Roland Magdane è stato un punto fermo della scena comica.
Dopo una carriera intensa sul palcoscenico e in televisione, ha deciso di prendersi un meritato riposo.
Posti a sedere numerati: 40? posti a sedere liberi: 35?
Espanol :
Clap de fin Gira de despedida.
Durante 50 años, Roland Magdane ha sido un fijo de la escena cómica.
Tras una intensa carrera en los escenarios y la televisión, ha decidido tomarse un merecido descanso.
Asientos numerados: 40? aforo libre: 35?
