Humour Roman Doduik Adorable Espace Georges Sadoul Saint-Dié-des-Vosges

Humour Roman Doduik Adorable Espace Georges Sadoul Saint-Dié-des-Vosges vendredi 10 octobre 2025.

Humour Roman Doduik Adorable

Espace Georges Sadoul 26-28 quai Sadi Carnot Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

25

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-10 20:00:00

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Mise en scène Jocelyn Flipo- Roman Doduik n’est pas un Youtubeur qui s’essaye au spectacle mais un humoriste qui dévorait la scène bien avant de devenir une star des réseaux sociaux. Dans son spectacle, Roman se débarrasse de la bien-pensance des réseaux et renoue avec un stand-up aussi piquant qu’intelligent. Une écriture incisive au service d’un show où alterne rire et émotion de toute la famille. De la difficulté de ne pas ressembler à un mâle Alpha et d’être pris pour un membre de la GenZ, à 26 ans, Roman fait preuve de beaucoup d’autodérision. Il s’amuse de son célibat, dresse un réquisitoire sans complaisance sur les coulisses de l’influence, tente une formation accélérée aux codes des ados et à ceux des boomers et réussit le défi de renouer le dialogue entre les générations.Tout public

25 .

Espace Georges Sadoul 26-28 quai Sadi Carnot Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09

English :

Directed by Jocelyn Flipo- Roman Doduik isn’t a youtuber trying his hand at stand-up comedy, but a comedian who devoured the stage long before he became a social networking star. In his show, Roman gets rid of the self-righteousness of the networks and returns to stand-up that is as pungent as it is intelligent. His incisive writing serves up a show that alternates laughter and emotion for the whole family. From the difficulty of not looking like an Alpha male and being mistaken for a member of GenZ, at 26, Roman is full of self-mockery. He pokes fun at his celibacy, draws up an uncompromising indictment of the behind-the-scenes influence, attempts a crash course in teen and boomer codes and succeeds in the challenge of renewing the dialogue between the generations.

German :

Regie: Jocelyn Flipo- Roman Doduik ist kein Youtuber, der sich an einer Show versucht, sondern ein Humorist, der die Bühne verschlang, lange bevor er zum Star der sozialen Netzwerke wurde. In seiner Show entledigt sich Roman des Gutmenschentums der Netzwerke und kehrt zu einer ebenso scharfen wie intelligenten Stand-up-Comedy zurück. Ein prägnanter Schreibstil im Dienste einer Show, in der sich Lachen und Emotionen der ganzen Familie abwechseln. Roman zeigt viel Selbstironie über die Schwierigkeit, mit 26 Jahren nicht wie ein Alpha-Männchen auszusehen und für ein Mitglied der GenZ gehalten zu werden. Er amüsiert sich über sein Single-Dasein, stellt eine schonungslose Anklage gegen die Kulissen der Einflussnahme auf, versucht einen Schnellkurs in den Codes der Teenager und der Boomer und schafft die Herausforderung, den Dialog zwischen den Generationen wieder aufzunehmen.

Italiano :

Regia di Jocelyn Flipo Roman Doduik non è uno youtuber che si cimenta nella stand-up, ma un comico che ha divorato il palcoscenico molto prima di diventare una star dei social network. Nel suo spettacolo, Roman si libera del moralismo dei network e torna a uno stand-up tanto pungente quanto intelligente. La sua scrittura incisiva serve uno spettacolo che alterna risate ed emozioni per tutta la famiglia. Dalla difficoltà di non sembrare un maschio alfa all’essere scambiato per un membro della GenZ, a 26 anni Roman è pieno di autoironia. Prende in giro il suo celibato, fa un’accusa intransigente all’influenza dietro le quinte, tenta un corso accelerato sui codici dei teenager e dei boomer, e riesce nella sfida di rinnovare il dialogo tra le generazioni.

Espanol :

Dirigido por Jocelyn Flipo- Roman Doduik no es un youtuber probando suerte como monologuista, sino un cómico que devoraba los escenarios mucho antes de convertirse en una estrella de las redes sociales. En su espectáculo, Roman se deshace de la santurronería de las redes y vuelve al stand-up tan punzante como inteligente. Su escritura incisiva sirve un espectáculo que alterna la risa y la emoción para toda la familia. Desde la dificultad de no parecer un macho alfa hasta ser confundido con un miembro de la Generación Z, a sus 26 años Roman se burla de sí mismo. Se burla de su propia soltería, denuncia sin concesiones las influencias entre bastidores, intenta un curso acelerado de códigos adolescentes y boomer, y sale airoso del reto de renovar el diálogo entre generaciones.

L’événement Humour Roman Doduik Adorable Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2025-09-05 par OT SAINT DIE DES VOSGES