Humour Romuald Maufras SAISON 3 Mutzig

Humour Romuald Maufras SAISON 3 Mutzig samedi 4 octobre 2025.

Humour Romuald Maufras SAISON 3

39 rue du château Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-04 20:30:00

fin : 2025-10-04 22:00:00

Date(s) :

2025-10-04

Romuald lance sa « SAISON 3 » à Mutzig le 4 octobre à 20h30 au Rohan ! Une satire de l’actu à ne pas manquer.

Après ses 2 premiers spectacles, Romuald revient jouer sa SAISON 3 à MUTZIG La proximité de la scène du Rohan rend l’ambiance magique ! Rendez-vous samedi 4 octobre à 20h30

(Attention, il n’y a que 218 places)

À l’image des vidéos de Romuald sur internet, dans son spectacle, il parle du gouvernement, d’écologie, d’éducation, de consommation. Après une SAISON 2 en tournée dans toute la France, Romuald revient avec son nouveau spectacle SAISON 3 !

Le saviez-vous

Le spectacle est différent tous les ans en fonction de l’actualité .

39 rue du château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est contact@lascene-mutzig.fr

English :

Romuald launches his « SEASON 3 » in Mutzig on October 4 at 8:30pm at Le Rohan! A not-to-be-missed satire of current events.

German :

Romuald startet seine « SAISON 3 » in Mutzig am 4. Oktober um 20.30 Uhr im Rohan! Eine Satire auf die aktuellen Ereignisse, die Sie nicht verpassen sollten.

Italiano :

Romuald lancia la sua « STAGIONE 3 » a Mutzig il 4 ottobre alle 20.30 presso Le Rohan! Un’imperdibile satira dell’attualità.

Espanol :

¡Romuald lanza su « TEMPORADA 3 » en Mutzig el 4 de octubre a las 20.30 h en Le Rohan! Una sátira imperdible de la actualidad.

L’événement Humour Romuald Maufras SAISON 3 Mutzig a été mis à jour le 2025-07-18 par Espace Rohan de Mutzig