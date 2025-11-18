Humour Sans Emploi Mardis de Baudry Salle Marcel Baudry Le Pouliguen

Salle Marcel Baudry 8 rue du Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique

Début : 2025-11-18 20:30:00

fin : 2025-11-18 21:40:00

2025-11-18

Sans Emploi,

écrit, joué et mis en espace par Sophie Morin, sous les regards précieux de Régis Florès et Amélie Vignaux.

Sophie est passionnée par son métier de comédienne. Mais la fin de ses indemnités du régime intermittent du spectacle vient de sonner.

Dans une situation précaire, elle se livre ici avec humour et émotion sur son parcours. Chacun peut y voir son propre désir de s’accomplir et de ne jamais baisser les bras.

À découvrir. Un spectacle à ne pas rester sur sa chaise !

Tout public.

Placement libre. Places assises.

Début du spectacle à 20h30.

Durée 1h10

Tarif unique 5€

En vente dans les différents bureaux de La Baule Presqu’île de Guérande Tourisme,

par téléphone au 02 40 24 34 44 ou dès maintenant en appuyant sur le bouton « Je réserve » ci-dessous.

Billet non échangeable et non remboursable. .

Salle Marcel Baudry 8 rue du Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 08 08 accueil@mairie-lepouliguen.fr

