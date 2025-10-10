Humour Sophia Aram Le monde d’après Esapce Georges Sadoul Saint-Dié-des-Vosges

Humour Sophia Aram Le monde d’après Esapce Georges Sadoul Saint-Dié-des-Vosges vendredi 10 octobre 2025.

Esapce Georges Sadoul 26-28 quai Sadi Carnot Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-10 20:00:00

J’ai choisi de m’amuser avec la dinguerie d’une époque réussissant l’exploit de ressusciter les timbrés que l’on croyait oubliés

et d’en inventer de nouveaux qui n’ont rien à envier aux premiers. Sophia Aram dans Le Monde d’après, reprend le ton des billets d’humeur qu’elle délivre en matinale sur France Inter. L’humoriste est une observatrice engagée qui décortique les incohérences politiques et les faux semblants bien-pensants prêtant tout autant à l’écoute sérieuse qu’aux éclats de rire. Toujours impertinente, l’artiste traque les paradoxes et les contradictions d’une société éclatée. Bobos, gilets jaunes, antivax, complotistes, politiciens… personne n’est indemne, mais c’est avec l’humour et le rire que Sophia Aram souhaite provoquer la réflexion et bousculer nos consciences. Alors, prêts pour une bonne dose d’insolence ? Molière 2024 du spectacle d’humour. Dès 12 ans.Tout public

Esapce Georges Sadoul 26-28 quai Sadi Carnot Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09

English :

« I?ve chosen to amuse myself with the dinginess of an era that succeeded in resurrecting the crazy people we thought we?d forgotten, and inventing new ones that have nothing to envy the first

and inventing new ones that have nothing to envy the first. » In Le Monde d?après, Sophia Aram takes up the tone of her France Inter morning shows. The comedian is a committed observer, dissecting political inconsistencies and self-righteous false pretenses that lend themselves to both serious listening and laughter. Always impertinent, the artist tracks down the paradoxes and contradictions of a fragmented society. Bobos, gilets jaunes, anti-vax, conspiracy theorists, politicians? no one is left unscathed, but it’s with humor and laughter that Sophia Aram aims to provoke thought and challenge our consciences. So, are you ready for a good dose of insolence? Molière 2024 for comedy show. Ages 12 and up.

German :

« Ich habe mich entschieden, mich über die Verrücktheit einer Epoche zu amüsieren, die das Kunststück vollbringt, vergessen geglaubte Verrückte wieder aufleben zu lassen

und neue zu erfinden, die den ersten in nichts nachstehen. » Sophia Aram greift in Le Monde d’après den Ton der Stimmungsberichte auf, die sie in der Morgensendung von France Inter abgibt. Die Komikerin ist eine engagierte Beobachterin, die politische Inkohärenzen und wohlmeinenden Schein aufdeckt, die sowohl zum ernsthaften Zuhören als auch zum Lachen anregen. Die Künstlerin ist immer frech und spürt die Paradoxien und Widersprüche einer zersplitterten Gesellschaft auf. Bobos, Gelbwesten, Anti-Ax, Verschwörungstheoretiker, Politiker? niemand kommt ungeschoren davon, aber mit Humor und Lachen möchte Sophia Aram zum Nachdenken anregen und unser Bewusstsein schärfen. Sind Sie bereit für eine gute Dosis Frechheit? Molière 2024 für humoristische Darbietungen. Ab 12 Jahren.

Italiano :

« Ho scelto di divertirmi con le scemenze di un’epoca che è riuscita nell’impresa di resuscitare i pazzi che pensavamo di aver dimenticato, e di inventarne di nuovi che non hanno nulla da invidiare ai primi

e inventarne di nuovi che non hanno nulla da invidiare ai primi In Le Monde d’après, Sophia Aram riprende il tono del suo umorismo mattutino su France Inter. La comica è un’osservatrice impegnata che sviscera le incongruenze politiche e la falsa pretesa di moralismo, suscitando sia un ascolto serio che una risata. Sempre impertinente, l’artista rintraccia i paradossi e le contraddizioni di una società frammentata. Bobos, gilet gialli, anti-vax, teorici della cospirazione, politici? Nessuno rimane indenne, ma Sophia Aram usa l’umorismo e la risata per provocare la riflessione e sfidare le nostre coscienze. Siete pronti per una buona dose di insolenza? Molière 2024 per la commedia. Dai 12 anni in su.

Espanol :

« He optado por entretenerme con la torpeza de una época que ha conseguido la proeza de resucitar a los locos que creíamos olvidados, e inventar otros nuevos que nada tienen que envidiar a los primeros

e inventando otros nuevos que no tienen nada que envidiar a los primeros En Le Monde d’après, Sophia Aram retoma el tono de su humor matinal en France Inter. La humorista es una observadora comprometida que disecciona las incoherencias políticas y el falso fingimiento de la justicia por mano propia, lo que permite tanto una escucha seria como la carcajada. Siempre impertinente, la artista rastrea las paradojas y contradicciones de una sociedad fragmentada. Bobos, chalecos amarillos, antivacunas, conspiracionistas, políticos… nadie sale indemne, pero Sophia Aram utiliza el humor y la risa para provocar la reflexión y desafiar nuestras conciencias. ¿Está preparado para una buena dosis de insolencia? Molière 2024 para la comedia. A partir de 12 años.

