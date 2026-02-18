Humour Sophia Aram Salle André Ravache Le Pouliguen

Humour Sophia Aram

Salle André Ravache Place de la Duchesse Anne Le Pouliguen Loire-Atlantique

Début : 2026-04-17 20:30:00

fin : 2026-04-17 21:40:00

Le Monde D’Après Sophia Aram,

Par 20h40 Productions & Kasbah Productions. Textes de Benoît Cambillard et Sophia Aram. Musiques de Raphaël Elig. Lumières de Fabienne Flouzat et Julien Barrillet.

Pour son cinquième spectacle, Sophia Aram a choisi de s’amuser de la folie d’une époque capable de ressusciter les vieux timbrés et d’en inventer de nouveaux tout aussi gratinés.

Un spectacle détonnant, un humour décapant, un moment hors norme, mais s’inscrivant profondément dans notre époque.

À partir de 12 ans.

Placement libre. Places assises.

Ouverture des portes à 20h00.

Début du spectacle à 20h30.

Durée 1h10

En vente dans les différents bureaux de La Baule Presqu’île de Guérande Tourisme,

par téléphone au 02 40 24 34 44 ou dès maintenant en appuyant sur le bouton Je réserve ci-dessous.

Billet non échangeable et non remboursable. .

Salle André Ravache Place de la Duchesse Anne Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 08 08 accueil@mairie-lepouliguen.fr

