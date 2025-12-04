Humour Sophie Sciboz dans Les vaches de mon frère et autres petits plaisirs L’Appart café Bourg-lès-Valence
Humour Sophie Sciboz dans Les vaches de mon frère et autres petits plaisirs L’Appart café Bourg-lès-Valence mercredi 4 mars 2026.
L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : 18.5 – 18.5 – EUR
Début : 2026-03-04 20:30:00
fin : 2026-03-04 20:30:00
2026-03-04
Un spectacle tendre et percutant. L’équivalent de dix séances chez le psy !
L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 96 65 thierry.roudil@sfr.fr
English :
A tender, hard-hitting show. The equivalent of ten sessions with a shrink!
