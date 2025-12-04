Humour Sophie Sciboz dans Les vaches de mon frère et autres petits plaisirs L’Appart café Bourg-lès-Valence

Humour Sophie Sciboz dans Les vaches de mon frère et autres petits plaisirs

L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 18.5 – 18.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 20:30:00

fin : 2026-03-04 20:30:00

Date(s) :

2026-03-04

Un spectacle tendre et percutant. L’équivalent de dix séances chez le psy !

.

L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 96 65 thierry.roudil@sfr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A tender, hard-hitting show. The equivalent of ten sessions with a shrink!

L’événement Humour Sophie Sciboz dans Les vaches de mon frère et autres petits plaisirs Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2025-12-04 par Valence Romans Tourisme