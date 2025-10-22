Humour Super Comedy Club Piré-Chancé
Humour Super Comedy Club
5000 Le Chateau de Piré Piré-Chancé Ille-et-Vilaine
Début : 2025-10-22 19:30:00
2025-10-22
Le stand-up s’invite au Château des Pères ! Le Mercredi 22 Octobre 2025, découvrez le Super Comedy Club une expérience stand-up inédite dans un cadre exceptionnel !
Pour la toute première fois, l’Orangerie du Château des Pères accueillera une soirée 100% humour, avec un plateau de 5 humoristes et deux séances au choix 19h30 ou 21h30.
LINE UP
· Antonia de Rendinger
· Pierre Thevenoux
· Alex Ramirès
· Marie de Brauer
· Tahnee .
