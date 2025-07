Humour « Talons Aiguilles & Poil aux Pattes » Argenton-sur-Creuse

2 Ter Allée des Acacias Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : 24.99 EUR

Début : 2025-11-28 20:30:00

Humour « Talons Aiguilles & Poil aux Pattes » par Lise Herbin & Nathalie Foucault à l’Avant Scène.

Hier soir, tout a basculé dans la vie de Rose et Anna. Elles se réveillent à 15h sans aucun souvenir…

Ce qui est sûr c’est qu’elles ont trop fait la fête. Mais que s’est-il réellement passé ?

C’est là que tout se complique. Entre aveux, coquard, drogues, argent et talons aiguilles, ces deux amies vont devoir affronter leurs pires démons elles-mêmes.

Elles vont tenter d’élucider le mystère de cette soirée au travers des indices multiples présents dans leur chambre.

Un conseil ne jamais abuser de l'alcool. Ou vous risquerez d'avoir peur de retrouver la mémoire.

2 Ter Allée des Acacias Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 05 30

