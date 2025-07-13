Humour The Loop Théâtre de l’Hôtel de Ville Le Havre

Humour The Loop

Théâtre de l’Hôtel de Ville Esplanade Jacques Tournant Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-04-02 20:00:00

fin : 2026-04-02

2026-04-02

The Loop, une comédie noire aux allures de polar déjanté, mêle humour grinçant et suspense dans une enquête où rien ne tourne rond.

Sale affaire… Le maire Mitchel n’a pas de chat, mais son fils Mike est accusé de meurtre. Et celui-ci a beau être futé comme un bison, toutes les preuves l’accablent. Défendu par l’avocate véreuse de la famille, va-t-il s’en sortir face aux assauts répétés de Douglas et Carrie, deux flics incorruptibles bien décidés à le faire tomber ? C’était pas le jour pour arrêter l’arabica…

À partir de 12 ans Durée 1h20

Réservation obligatoire .

+33 2 35 19 45 76

