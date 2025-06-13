Humour Thomas Angelvy Ateliers magiques de Dani Lary Barbières
Ateliers magiques de Dani Lary 20 Grande Rue Barbières Drôme
Tarif : 36 – 36 – 49 EUR
selon l’emplacement
Début : 2026-03-21 20:30:00
fin : 2026-03-21
2026-03-21
A la base, je devais être la nouvelle star de l’humour, mais je me suis fait les croisés, tu connais !
Auteurs Thomas Angelvy et Sylvain Lacourt
Mise en Scène Aslem Smida
Ateliers magiques de Dani Lary 20 Grande Rue Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 28 72
English :
Originally, I was supposed to be the new star of comedy, but I got my ass handed to me, you know!
Authors: Thomas Angelvy and Sylvain Lacourt
Stage Direction: Aslem Smida
