Humour Thomas Poitevin Espace Culturel de la Pointe de Caux Gonfreville-l'Orcher mardi 10 février 2026.

Espace Culturel de la Pointe de Caux 2 Esplanade de la Pointe de Caux Gonfreville-l’Orcher Seine-Maritime

Début : 2026-02-10 20:30:00

2026-02-10

Humoriste révélé pendant le confinement grâce à ses sketchs « Les perruques de Thomas » postés sur les réseaux sociaux, Thomas Poitevin a donné vie à ses personnages sur les planches dans Thomas joue ses perruques.

Aujourd’hui, il présente son nouveau spectacle où il n’y a plus de perruques, mais toujours une galerie de personnages doux, durs, drôles, tristes, fous, folles, “full” de leurs petites névroses partageuses et de leurs grands bazars de caractères.

Ces personnages se posent tous la même question “comment peut-on réussir à vivre ensemble ?” Et comme c’est un spectacle, la grosse question en amène d’autres, comme “Peut-on regretter secrètement Jacques Chirac et pratiquer le parler inclusif ?” ; “Baby-shark est-il aujourd’hui un ado HPI ?” ; “À quel moment ai-je cru que porter une banane me rendrait cool ?” ; “D’où le mec se permet d’utiliser des points virgules ?” ou encore “C ki g perdu tous mes numéros ?”

Réservation obligatoire au 02 35 13 16 54 ou sur billetterie.gonfreville-l-orcher.fr .

Espace Culturel de la Pointe de Caux 2 Esplanade de la Pointe de Caux Gonfreville-l’Orcher 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 16 54

