Humour Tom baldetti Tome 1 Rue Méjou Bihan Guilvinec

Humour Tom baldetti Tome 1

Rue Méjou Bihan Centre de Loisirs de la Culture Guilvinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Tom aime les gens, il sait les regarder et a compris comment les faire rire.

Dans ce stand up d’une drôlerie désarmante, Tom décortique ses liens familiaux, ses peurs de l’enfance et les forces insoupçonnées d’un jeune adulte.

Il se questionne sur la paternité, le sens de l’amitié et la folle envie d’être aimé.

Avec une grande maîtrise de l’improvisation affinée dans les Comedy Clubs et une bienveillance constante envers son public, son jeu puissant et la justesse de son texte font de ce spectacle un moment pas comme les autres, dont on se rappellera longtemps.

PS prenez aussi une place pour votre mère, elle va tellement kiffer !

Réservation sur BilletWeb. .

Rue Méjou Bihan Centre de Loisirs de la Culture Guilvinec 29730 Finistère Bretagne +33 2 98 82 83 56

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English : Humour Tom baldetti Tome 1

L’événement Humour Tom baldetti Tome 1 Guilvinec a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Destination Pays Bigouden