Humour Tony Lumbroso Salle polyvalente Plomeur

Plomeur

Humour Tony Lumbroso

Salle polyvalente 1A place de la Mairie Plomeur Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

L’humoriste Tony Lumbroso vient présenter son spectacle Pour que chaque jour compte .

Le spectacle est interdit au moins de 10 ans.

Entrée libre. .

Salle polyvalente 1A place de la Mairie Plomeur 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 04 65

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English : Humour Tony Lumbroso

L’événement Humour Tony Lumbroso Plomeur a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Destination Pays Bigouden