Humour Tony Lumbroso Salle polyvalente Plomeur
Humour Tony Lumbroso Salle polyvalente Plomeur dimanche 31 mai 2026.
Plomeur
Humour Tony Lumbroso
Salle polyvalente 1A place de la Mairie Plomeur Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
L’humoriste Tony Lumbroso vient présenter son spectacle Pour que chaque jour compte .
Le spectacle est interdit au moins de 10 ans.
Entrée libre. .
Salle polyvalente 1A place de la Mairie Plomeur 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 04 65
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English : Humour Tony Lumbroso
L’événement Humour Tony Lumbroso Plomeur a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Destination Pays Bigouden
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