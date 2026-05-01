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Humour Tony Lumbroso Salle polyvalente Plomeur

Humour Tony Lumbroso Salle polyvalente Plomeur dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Salle polyvalente

Adresse : 1A place de la Mairie

Ville : 29120 Plomeur

Département : Finistère

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif :

Plomeur

Humour Tony Lumbroso

Salle polyvalente 1A place de la Mairie Plomeur Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

L’humoriste Tony Lumbroso vient présenter son spectacle Pour que chaque jour compte .

Le spectacle est interdit au moins de 10 ans.

Entrée libre.   .

Salle polyvalente 1A place de la Mairie Plomeur 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 04 65 

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English : Humour Tony Lumbroso

L’événement Humour Tony Lumbroso Plomeur a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Destination Pays Bigouden

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