Humour Tremplin du Château Les humoristes de demain Mutzig

Humour Tremplin du Château Les humoristes de demain Mutzig samedi 14 mars 2026.

Humour Tremplin du Château Les humoristes de demain

39 rue du château Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-14 20:00:00

fin : 2026-03-14 22:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Assistez au Tremplin du Château pour découvrir les humoristes alsaciens de demain et élisez votre coup de cœur !

Tremplin du Château Révélez les humoristes de demain !

La 5ème édition du Festival Humour au Château s’annonce exceptionnelle, et le coup d’envoi sera donné par une soirée inédite le Tremplin du Château Les humoristes de demain.

Ne manquez pas cette opportunité unique de découvrir la nouvelle scène de l’humour alsacien et de voter pour la pépite qui illuminera les scènes de demain ! Animée par l’incontournable Laurent Arnoult, cette soirée verra de jeunes talents se produire pendant 8 minutes chacun pour vous faire rire et vous séduire.

Sachez que ces artistes n’arrivent pas les mains vides ! Ils auront bénéficié d’un accompagnement de choix par Laurent Arnoult en personne, dans le cadre d’une masterclass exclusive organisée avant le spectacle.

Votre avis compte ! C’est vous, le public, qui désignerez votre coup de cœur de la soirée. Le talent qui remportera le plus de votes aura l’honneur de faire la première partie du nouveau spectacle de Laurent Arnoult, « L’important c’est l’essentiel », le samedi 21 mars 2026, durant le festival principal.

Ce Tremplin est le prélude au Festival Humour au Château, qui se tiendra à La Scène de Mutzig du 20 au 22 mars 2026. Venez applaudir ces artistes en devenir le samedi 14 mars à 20h00 !

Informations pratiques

Date Samedi 14 mars 2026

Horaire 20h00

Lieu La Scène de Mutzig

Tarif 5 € l’entrée seule, ou GRATUIT avec le Pass Festival. Pensez à prendre votre pass festival en premier pour bénéficier de l’entrée gratuite au tremplin.

Services Buvette et petite restauration sur place. .

39 rue du château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 40 96 17 contact@lascene-mutzig.fr

English :

Attend the Tremplin du Château to discover Alsace’s up-and-coming comedians and vote for your favorite!

German :

Besuchen Sie das Tremplin du Château, um die elsässischen Humoristen von morgen zu entdecken, und wählen Sie Ihren Favoriten!

Italiano :

Partecipate al Tremplin du Château per scoprire i comici alsaziani di domani e votate il vostro preferito!

Espanol :

Asista al Tremplin du Château para descubrir a los cómicos alsacianos del mañana y votar por su favorito

L’événement Humour Tremplin du Château Les humoristes de demain Mutzig a été mis à jour le 2025-09-05 par Espace Rohan de Mutzig